EX ROSSAZZURRI: Cesena, la super stagione di Bortolussi porta a quasi un milione il valore del cartellino

Autore di 20 presenze e 4 reti con la Primavera del Catania, Mattia Bortolussi ha fatto benissimo con la maglia del Cesena. In questa stagione (playoff compresi) è andato a segno ben 17 volte in bianconero, lo scorso anno siglò 10 reti tra le file del Novara, 8 nel campionato di Lega Pro 2018/19 alla Lucchese. Quest’anno è esploso a Cesena, attirando anche l’interesse di club di categoria superiore. Secondo quanto riporta il Corriere di Romagna, nella sessione estiva di mercato la società bianconera potrebbe discutere un’eventuale cessione del ragazzo classe 1996, in scadenza di contratto a giugno 2024, solo qualora si trattasse sulla base di 750/800mila euro. Cifra rilevante per la Lega Pro. A conferma della bontà del percorso di Bortolussi, andato via forse troppo presto da Catania (giugno 2015, ndr).

