EX ROSSAZZURRI: Curiale, già al capolinea l’avventura a Catanzaro?

Contratto con scadenza a giugno 2022, stagione conclusa con 5 reti all’attivo in complessive 37 presenze. Questo lo score di Davis Curiale alla sua prima esperienza con la maglia del Catanzaro. Dopo avere lasciato Catania, piazza a cui rimane fortemente legato avendo siglato in rossazzurro una trentina di reti con oltre 100 apparizioni, è ripartito dalla Calabria non riuscendo a centrare l’obiettivo della promozione in B. Adesso radio mercato non esclude la possibilità che lo stesso Curiale (a dicembre compirà 34 anni) dica già addio alle aquile, molto attive sul mercato degli attaccanti in vista della prossima stagione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***