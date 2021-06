EX ROSSAZZURRI: Euro 2020, male la prima di Petkovic

Non parte bene l’avventura agli Europei della Croazia in cui milita l’ex attaccante del Catania Bruno Petkovic. Oggi in forza alla Dinamo Zagabria, Petkovic è subentrato nel corso della ripresa del match vinto di misura dall’Inghilterra. Decisiva la rete di Sterling al 57′. I croati hanno fatto ben poco per impensierire l’estremo difensore avversario, lo stesso Petkovic non è riuscito ad incidere nell’economia di una gara vinta con merito dagli inglesi, che potevano anche fare bottino pieno con più gol di scarto.

