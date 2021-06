EX ROSSAZZURRI – G. Pulvirenti: “C’è un messaggio che mi ha fatto emozionare…”

Per anni tecnico delle giovanili in seno al Calcio Catania, con anche una breve esperienza in prima squadra, Giovanni Pulvirenti ha compiuto ieri 56 anni di età. Via social ha voluto evidenziare un messaggio che lo ha fatto emozionare:

“Chi sei per me? Non sei mai stato un semplice mister della Primavera. Sei stato di più. Sei stato anche una persona che mi ha raccontato il calcio giovanile, una persona che non mi ha mai guardato dall’alto verso il basso, una persona che mi ha trattato sempre con grande rispetto. Ma del resto cosa ti aspetti da Giovanni Pulvirenti? Uno che ha zappato la terra dei campi di dilettanti, l’ha trattata con parsimonia, ha solcato il campo in terra del Comunale di Acireale. Uno che ha deciso di dedicarsi ai ragazzi, credendo che prima di tutto bisognava puntare a farli crescere sul piano umano i ragazzi. Perché si diventa professionisti e uomini. I risultati ti hanno dato ragione diresti? Io penso che è in credito di uno scudetto Berretti almeno, ma anche di tante tante altre soddisfazioni. Ma la vittoria più grande è l’affetto dei ragazzi che hai cresciuto. Allora goditi questo compleanno, rispondi ai messaggi e non pensare a niente. nella speranza che presto ti possa rivedere in campo ad allenare. Ti voglio bene”.

