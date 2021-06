EX ROSSAZZURRI: Juve Stabia, Marotta saluta di nuovo il girone C

Tre anni fa aveva lasciato Siena dopo avere stregato l’allora dirigente del Catania Pietro Lo Monaco, che lo volle fortemente in rossazzurro. Poi, terminata l’esperienza altalenante sotto l’Etna, Alessandro Marotta ha salutato Catania per sposare il progetto Vicenza. Quest’anno ha fatto ritorno nel girone C di Serie C dando un contributo significativo alla causa della Juve Stabia, ma nonostante abbia firmato un contratto pluriennale Marotta si appresta ad andare via. E cambierà ancora girone, visto che lo attende l’ambizioso Modena. L’attaccante è atteso in città per sostenere le visite mediche di rito e sottoscrivere l’accordo per il passaggio ai canarini, rifiutando altre proposte allettanti che provenivano soprattutto da società meridionali.

