EX ROSSAZZURRI – Lucarelli, garantisce Cassano: “E’ destinato a diventare un grandissimo allenatore”

Attraverso la Bobo TV dedicata al campionato di Serie C, il grande lavoro dell’ex tecnico del Catania Cristiano Lucarelli sulla panchina della Ternana sottolineato da Antonio Cassano, ex – tra le altre – di Inter, Milan, Roma e Real Madrid: “Sono andato a Parma l’altro giorno per cose mie e parlando è venuto fuori il nome di Cristiano. Grande personaltà, qualità nel far giocare la squadra, si fa volere bene dai giocatori ma allo stesso tempo è uno molto duro. Gli piace dire le cose come stanno, patti chiari ed amicizia lunga, lavora bene. E’ destinato a diventare un grandissimo allenatore in Serie A”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***