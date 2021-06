EX ROSSAZZURRI: Marino alla ricerca di una nuova panchina in Serie B

L’ex Catania Pasquale Marino cerca nuova sistemazione in Serie B. Radio mercato lo ha accostato al Pescara negli ultimi giorni, ma l’intento di Marino è quello di continuare ad allenare nel campionato cadetto, cosa che avviene regolarmente dal 2013 avendo ottenuto i migliori risultati a Vicenza e Frosinone (terzo posto in entrambi i casi, ndr). Marino, che sette anni fa stava per tornare sulla panchina del Catania poco prima dello sviluppo de “I Treni del Gol”, secondo quanto riporta Il Messaggero viaggia su cifre non consone alla C (ingaggio di 250mila euro netti a Ferrara con la Spal, club che lo ha esonerato a marzo, ndr).

