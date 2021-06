EX ROSSAZZURRI – Mihajlovic (all. Bologna): “Da Catania a Milano, l’Italia è bella tutta. Nessun club è stato un piano B per me”

L’ex allenatore rossazzurro Sinisa Mihajlovic, attuale tecnico del Bologna, parla in termini positivi anche di Catania nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “Bologna è bella, accogliente e passionale. Ci vivo bene. Ma perché a Roma e Milano si vive male? Firenze è brutta? Torino non è elegante? Genova non ha fascino? Catania la conoscono in pochi ma è un gioiello… Sto parlando di città dove ho giocato o allenato. Sono un giramondo, mi trovo bene ovunque e l’Italia è tutta bella. Se poi per copione ovunque uno stia deve dire che è la città più bella del mondo o che la squadra che allena è quella per cui tifava da bambino, allora mi spiace ma io non sono un buon attore. Il Bologna, per tutto quello che rappresenta per me, non sarà mai nella mia testa un piano B. Come non lo è stata nessuna società in cui ho lavorato. Se non sto più bene in un posto, non sento le giuste motivazioni o non percepisco ambizioni simili alle mie, me ne vado e sto a casa. Senza bisogno di avere un altro club”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***