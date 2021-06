EX ROSSAZZURRI: Di Molfetta cambia nuovamente casacca, cinque gol tra Catania e Mantova

Nuova avventura professionale per Davide Di Molfetta, che dice sì al progetto della Feralpisalò. L’esterno offensivo ex Catania, dopo avere lasciato la Sicilia due stagioni addietro, era ripartito dal Mantova. Appena due le reti siglate in rossazzurro, poi Di Molfetta entrò in tre occasioni nel tabellino dei marcatori con la squadra virgiliana, facendo la sua parte soprattutto nelle vesti di assist-man. Quando diede addio al Catania, lo fece risolvendo il contratto a seguito del mancato pagamento degli stipendi. Avventura conclusa ai piedi dell’Etna ancor prima che il campionato terminasse, ma allora Di Molfetta – molto criticato dalla tifoseria in un momento in cui i compagni fecero grossi sacrifici malgrado le enormi difficoltà societarie attraversata – si pentì della scelta effettuata. Adesso proverà a dare il proprio contributo tra le file dei gardesani.

