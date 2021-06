EX ROSSAZZURRI – Montervino (D.S. Taranto): “Ritroviamo anche il Catania, la gente è impazzita…”

L’ex centrocampista del Catania Francesco Montervino, oggi D.S. del Taranto, ha parlato così del ritorno del club pugliese in Serie C ai microfoni di ‘Stadio Aperto’ su TMW Radio: “Ritrovare dopo 28 anni un derby come Taranto-Bari è qualcosa di bello. Avevo 14 anni di età quando si è disputato l’ultimo derby col Taranto. Ritrovare anche il match col Catania, ricordando la famosa finale persa nel 2002 di fronte a 32mila persone. La gente è già impazzita pensando a questa partite, come anche alle sfide con Palermo, Avellino, Juve Stabia, Foggia, Campobasso, probabilmente Pescara. Abbiamo permesso ai tifosi di realizzare un sogno e dobbiamo continuare a lavorare in modo tale che la nostra gente sia fiera di noi”.

