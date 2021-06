EX ROSSAZZURRI: Novellino idea per il Novara

Il Novara vuole ripartire con rinnovate ambizioni in vista della prossima stagione. Cerca anche un profilo di sicuro affidamento per la panchina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com, lo avrebbe individuato in Walter Novellino. L’ex allenatore del Catania sarebbe finito nel mirino del club piemontese, lui ha sempre detto di dare priorità alla Serie B ma chissà che una soluzione come quella di Novara non possa davvero essere presa in considerazione da Novellino, reduce dalla brevissima esperienza di Catania nel 2019.

