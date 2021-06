EX ROSSAZZURRI – Pecorino: protagonista a Catania, poi un gol nella Juve U23 e tanta sfortuna

Stagione 2020/2021 dai due volti per Emanuele Pecorino. 14 presenze condite da 5 reti con la maglia del Catania, rivelandosi uno dei marcatori rossazzurri più prolifici del girone C; poi, appena due apparizioni tra le file della Juventus Under 23 ed un gol messo a segno contro il malcapitato Livorno, travolto per 6-0. Successivamente l’attaccante catanese ha calcato solo i campi d’allenamento. Motivo da ricercare in una fastidiosa pubalgia che ha frenato la grande voglia di mettersi in evidenza di Pecorino. Il classe 2001 si è recentemente sottoposto ad intervento chirurgico per una sindrome retto-adduttoria sinistra e scalpita per riprendere, nei prossimi giorni, il percorso riabilitativo in vista della stagione 2021/22 dopo tanta sfortuna in questi mesi. Ricordiamo che il Catania, cedendolo a gennaio, ha ottenuto qualche mese fa il pagamento della rata di Emanuele Pecorino dalla Juventus (200mila euro) nel contesto di un affare da oltre un milione in base ai bonus inseriti nell’accordo.

