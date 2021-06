EX ROSSAZZURRI – Pisseri (Alessandria): “Serie B soddisfazione immensa, l’avevo anche festeggiata con il Catania ma…”

Finalmente è Serie B per Matteo Pisseri, dopo che l’estremo difensore ora in forza all’Alessandria ci andò vicino con la maglia del Catania: “Sicuramente è una soddisfazione immensa perché è da tanto che sognavo di raggiungere questo traguardo – le parole di Pisseri a La Voce Alessandrina – Ci sono andato vicino molte volte, addirittura una l’avevo anche festeggiata con il Catania, con un ripescaggio poi sfumato. Per cui raggiungerla, dopo tanta gavetta e sofferenza, all’ultimo rigore dell’ultima partita, è stata una gioia immensa. In più c’era anche l’atmosfera e l’attesa di una città che aspettava questa Serie B da tantissimi anni. Una gioia, condivisa, di tutti. Anche con i miei familiari e la mia fidanzata, che mi sono stati vicino e hanno aspettato con me questo momento”.

