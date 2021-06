EX ROSSAZZURRI – Tedesco: “Il mio passaggio al Catania diede fastidio ai palermitani. Spero che il Sud riemerga”

L’ex centrocampista del Catania Giacomo Tedesco, palermitano di nascita, torna sull’esperienza vissuta da calciatore al Sud ed in particolare in Sicilia, ai microfoni di pianetamilan.it:

“Ho giocato due anni a Catania. Sicuramente ha dato un po’ di fastidio ai palermitani, però io amo la Sicilia. Amo il Sud. Infatti ho fatto delle stagioni strepitose solo con le squadre del Sud. Ho avuto una parentesi al Bologna, una grandissima piazza. Sono stato lì 5 mesi ma non sentivo ‘mia’ la città. Mi mancavano il calore, i fischi, le critiche, tutti questi elementi che mi facevano esaltare e mi facevano pensare ‘adesso vi faccio vedere io’. Quindi sia Palermo, sia Catania, Salerno, Trapani… tutte le piazze ‘mie’, quelle del Sud, mi rendevano orgoglioso di essere quello che sono. E spero che altre squadre possano riemergere. La Sicilia, ad esempio, non ha nessuna squadra in Serie B, la Calabria ha avuto il Crotone in A ed è retrocessa… Stiamo attraversando un momento difficile, a differenza di anni quali il 2004, il 2005, dove c’erano tre squadre siciliane in Serie A: Catania, Messina e Palermo. Adesso sono quasi tutte del Nord, eccezion fatta per il Cagliari e il Napoli. Ma da Napoli in giù, non ce ne sono”.

