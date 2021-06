EX ROSSAZZURRI – Zenga: “Catania, sarei dovuto restare. Poi il karma…”

Ospite per una chiacchierata sul canale Twitch di Ocwsport, tra i vari temi che Walter Zenga affronta c’è quello che relativo al trasferimento da Catania avvenuto anni fa, prima del passaggio al Palermo. Queste le dichiarazioni di Zenga evidenziate da fcinternews.it: “Io non sono abituato a dire ‘ma perché c’è questo quello’, non punto il dito contro nessuno. Ho fatto delle scelte sbagliate. Simeone ha fatto un percorso per arrivare dov’è ora, io quando ero a Catania mi sono fatto abbindolare da dalle richieste particolari. Avevo anche richieste come quelle della Lazio, poi sono andato al Palermo. In quel preciso momento è stata una scelta sbagliata, avrei dovuto fare un altro anno di apprendistato a Catania, continuando a seguire una logica di percorso. Il karma c’è sempre nella vita: dopo 6 mesi a Palermo mi hanno mandato via, in Arabia Saudita non mi hanno pagato per 6 mesi. Ho passato tre squadre in un anno e poi son sempre andato in posti in cui mi offrivano solo contratti di un anno. Il mio errore è stato non seguire un percorso di crescita”.

