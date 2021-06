FABRIZIO – Targa commemorativa in Piazza Dante, il Sindaco: “Il ricordo continuerà a vivere per sempre”

In una porzione di piazza Dante, nell’ambito di una serie di lavori di ristrutturazione, è stata realizzata una targa commemorativa per il tifoso Fabrizio Lo Presti, tragicamente scomparso nel 2001. Il muro che ospita il murales verrà restaurato e restituito alla sua funzione architettonica. Il Sindaco Salvo Pogliese si è recato questa mattina sul luogo, pubblicando il seguente post sui social:

“Fabrizio era un catanese orgoglioso della sua squadra e della sua città. Da vent’anni un murales lo ricorda, a piazza Dante, una delle nostre piazze più belle e luogo simbolo della tifoseria rossazzurra. Oggi, che prendono il via i lavori di sistemazione di questa porzione della piazza, resa pedonale e abbellita con piante, panchine e sedute, d’intesa con la famiglia e con gli amici di Fabrizio, quel “A sostegno di una fede” che è stato per anni il motore del tifo rossoazzurro, abbiamo deciso di collocare una targa commemorativa che prenderà il posto del murales, che sarà rimosso per consentire il restauro del muro. Li ringrazio, per l’alto senso civico dimostrato. Il ricordo di Fabrizio continuerà a vivere. Per sempre”.

La Domenica allo stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord Catania, ha così commentato le parole del primo cittadino etneo: “Non muore mai chi continua a vivere nel cuore degli altri. Oggi è il giorno in cui ci separiamo da un murales simbolo, ma è una scelta consapevole, da amici di Fabrizio e da cittadini di Catania. Perché Fabrizio vive. Ogni giorno e per sempre”.

