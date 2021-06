FUTURO CATANIA: ok dal Comune di Mascalucia, intesa da definire con l’Agenzia delle Entrate

Via libera dal Comune di Mascalucia per l’aggiornamento del Regolamento Comunale per le Entrate. Nella sessione ordinaria di venerdì 4 giugno 2021 il Consiglio Comunale ha approvato la delibera con emendamento che consente di allungare i tempi di rateizzazione dei debiti contratti con l’Ente pedemontano.

Il Calcio Catania era spettatore interessato della delibera, in quanto il club etneo è inadempiente (di circa 2,1 milioni di euro) nei confronti del Comune per imposte non versate nel tempo. Adesso si attende il passaggio in Giunta per l’approvazione in via definitiva del regolamento. In base a quanto stabilito dalla delibera, i legali del Catania potranno discutere con i funzionari del Comune le condizioni dell’accordo transattivo da raggiungere con il suddetto Ente presentando una fideiussione bancaria a garanzia del debito pregresso.

Se la strada del dialogo con il Comune di Mascalucia sembra avviata, la SIGI deve definire l’intesa anche con l’Agenzia delle Entrate. Il Catania ha formulato una controproposta alla direzione regionale di Palermo nell’intento di arrivare ad un accordo a metà strada tra i 5,7 e gli 8,2 milioni di euro con l’Ente di riscossione e definire un passaggio importante per la stabilità societaria del club.

