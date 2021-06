GIACCHERINI: “Juventus, quella rete al Catania…”

Attraverso il quotidiano Il Foglio, l’ex attaccante della Juventus e della Nazionale italiana Emanuele Giaccherini torna sul gol messo a segno contro il Catania in data 10 marzo 2013: “Ancora oggi i tifosi mi fermano per strada e mi ringraziano – dichiara – Ma ci pensate, dopo nove scudetti?”. Breve affermazione nel ricordo di una rete siglata al 91′ che valse il successo per 1-0 della Juventus. Fu la svolta per i bianconeri in chiave scudetto. Il Catania protestò – non a torto – per un fallo di Chiellini su Alvarez e gamba tesa di Barzagli a centrocampo sull’avvio dell’azione della rete. Malgrado l’assenza di Gonzalo Bergessio, i rossazzurri disputarono una gara di grande sacrificio concedendo pochissimi spazi e uscendo a testa alta dal confronto.

