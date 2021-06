GIOVANILI CATANIA – Russo (all. Under 17): “Siamo stati cinici. Ora testa al Monopoli, umili e pronti”

Nota stampa Calcio Catania

Il Catania Under 17 conquista brillantemente l’accesso alla semifinale del campionato nazionale di categoria e mister Orazio Russo sottolinea la qualità della prestazione dei giovani rossazzurri contro la Ternana: “Avevo detto ai ragazzi che sarebbe stato fondamentale iniziare la gara con il giusto piglio e sfruttare il fattore campo: sono partiti con il piede sull’acceleratore e hanno mostrato grande serenità, sono contento. Siamo riusciti a capitalizzare tutte le occasioni e ad essere cinici. Nel secondo tempo abbiamo avuto una lieve flessione ma non ho nulla da rimproverare, dopo il 5-0 del primo tempo era prevedibile che nella ripresa i ritmi fossero inferiori. Onore alla Ternana, noi probabilmente oggi abbiamo messo qualcosa in più ma gli umbri meritano un plauso per la stagione e per la tenacia che hanno avuto anche in una giornata infelice. Umili e pronti, abbiamo poche ore di riposo e già da domani dovremo pensare al match con il Monopoli: sarà una sfida avvincente”.

