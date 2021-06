GIOVANILI CATANIA – Under 17: beffa al 93′, Monopoli in finale

Nota stampa Calcio Catania

Dall’impresa all’amarezza, accade tutto in pochi minuti nel vibrante finale di gara: l’Under 17 del Catania, sotto di due gol per effetto delle reti di Calefato nel primo tempo e Sasanelli al 70°, acciuffa il 2-2 con le reti di Maltese (88°) e Russo (91°), propiziate da Napoli e Al Sein, mostrando carattere e valore; nel corso del terzo minuto di recupero, però, Morella pesca il “jolly” decisivo, siglando il definitivo 3-2 per i padroni di casa. Al “Nick World” di Bari è festa per la formazione pugliese, che a Ravenna, in finale, affronterà il Como. Ai giovani rossazzurri va comunque riservato un convinto plauso per una stagione nel corso della quale sono state ripetutamente evidenziate qualità di rilievo.

FASI SALIENTI

PRIMO TEMPO

19° – Gran destro da 25 metri di Vallarelli e splendida deviazione di Borriello, che si tuffa alla sua destra e spedisce il pallone in corner.

20° – Ammonito Sasanelli.

23° – Bellavista fuori dai pali, Tropea prova a sorprenderlo ma il portiere recupera la posizione e blocca.

26° – Sasanelli calcia una punizione da posizione defilata indirizzando il pallone sul secondo palo, Borriello neutralizza.

28° – Conclusione a giro di Nicolosi, debole: Bellavista controlla senza problemi.

28° – Monopoli-Catania 1-0 – Borriello respinge la conclusione di Tataru, Calefato si avventa sul pallone e ribadisce in rete da pochi passi.

34° – Incursione di Vallarelli da sinistra e tiro sul primo palo: Borriello sventa la minaccia.

37° – Corner da sinistra di Russi, Tropea sul primo palo prova la conclusione di prima intenzione ma non inquadra la porta.

43° – Borriello blocca il colpo di testa di Calefato e successivamente la debole conclusione di Tataru.

45° – Un minuto di recupero.

Fine primo tempo, Monopoli-Catania 1-0.

SECONDO TEMPO

Fischio d’inizio alle 19.07

1° – Tropea entra in area dalla destra e calcia verso l’incrocio: prodigiosa risposta di Bellavista che devia in corner, nulla di fatto sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

2° – Sasanelli pericoloso, conclusione respinta.

3° – Ammonito Cardile.

12° – Punizione di Giannone, Patanè si scontra con il portiere in area pugliese: cartellino giallo per il numero 5 rossazzurro.

16° – Due cambi nel Catania: Al Sein per Russi e Maltese per Nicolosi.

17° – Doppia occasione per Calefato: imbeccato da Fanelli, trova Borriello sulla sua strada; sul corner successivo, colpo di testa a lato di pochissimo.

20° – Due sostituzioni anche nel Monopoli: Graziano per Sorgente e Morella per Calefato.

21° – Insidioso colpo di testa di Caramanno, a lato.

22° – Il Catania insiste ma non sfonda.

25° – Monopoli-Catania 2-0 – Rapida azione pugliese: Fanelli per Sasanelli, che supera Borriello con un preciso diagonale.

26° – Demichele sostituisce Tataru.

33° – Punizione di Sasanelli, palla sull’esterno della rete.

34° – Napolitano per Tropea e Cannavò per Caramanno.

38° – Borriello blocca la conclusione in corsa di Cardile.

39° – Ammoniti i rossazzurri Napoli e Giannone.

40° – Grande occasione per il Catania: Giannone libera Napolitano sotto porta, Bellavista devia in angolo la conclusione dell’attaccante etneo.

41° – Beniti per Sasanelli.

42° Al Sein entra in area e va al tiro, Cascella chiude.

43° Gol del Catania – Monopoli-Catania 2-1 – Maltese la riapre! Spunto sulla destra di Napoli e palla in mezzo per Maltese, che supera Bellavista.

45° – Due minuti di recupero

46° Pareggio rossazzurro – Russo! Monopoli-Catania 2-2 – Sponda di Al Sein per Flavio Russo che si gira in area avversaria e riequilibra le sorti dell’incontro. Il centravanti etneo esulta svestendo la maglia e viene ammonito.

48° – Monopoli-Catania 3-2 – Doccia fredda per i giovani rossazzurri: Morella si gira in area etnea e di sinistro batte Borriello.

50° – Triplice fischio, Monopoli-Catania 3-2: biancoverdi in finale.

Campionato Under 17 Serie C- Stagione sportiva 2020/21

Semifinale

Martedì 29 giugno – Centro Sportivo “Nick World” di Bari

Monopoli-Catania 3-2

Rete: pt 28° Calefato (M); st 25° Sasanelli (M), 43° Maltese, 46° Russo, 48° Morella (M).

Monopoli – Bellavista; Cardile, Andrisani, De Vietro, Sorgente (20°st Graziano), Cascella, Fanelli, Vallarelli, Calefato (20°st Morella), Sasanelli (41°st Beniti), Tataru (26°st Demichele). A disposizione: Sanrocco, Cattedra, Morisco, Riefolo, Silvestri. Allenatore: Biasi.

Catania – Borriello; Napoli, Cugnata, Giannone, Patanè, Caramanno (34°st Cannavò), Tropea (34°st Napolitano), Biondi, Russo, Russi (16°st Al Sein), Nicolosi (16°st Maltese). A disposizione: Passanisi; Sclafani, Di Pietro, Rogazione, Pisasale. Allenatore: Russo.

Arbitro: Valerio Bocchini (Roma 1).

Assistenti: Paolo Cozzuto (Formia) e Marco D’Ottavio (Roma 2).

Ammoniti: Cardile e Sasanelli (M); Giannone, Napoli, Patanè e Russo (C).

Tempo di recupero: pt 1’; st 5′.

