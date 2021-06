GIOVANILI CATANIA: Under 17, netta ma ininfluente sconfitta ad Avellino

Nota stampa Calcio Catania

Il Catania Under 17 subisce sul campo dell’Avellino la prima sconfitta stagionale, ininfluente in funzione della classifica finale: i giovani rossazzurri concludono il cammino nel girone al primo posto, con la miglior media punti nei gruppi centro-meridionali e pertanto avendo la possibilità di giocare in casa, mercoledì 23 giugno, la gara unica valevole per i quarti di finale.

Il 3-0 subito è un punteggio troppo severo: sorpresi nelle prime battute di gioco dall’uno-due irpino, gli etnei hanno comunque offerto un’apprezzabile reazione, sfiorando con Pisasale la rete che avrebbe riaperto l’incontro. In avvio di ripresa, su rigore, è giunto invece il terzo gol dei padroni di casa. Mister Orazio Russo ha schierato, oggi, molti ragazzi che non avevano trovato fin qui molto spazio, saggiando le risposte in vista della fase ad eliminazione diretta. Da registrare anche l’esordio di quattro giovani classe 2006: Fabiano D’Amore, Carmelo Forti, Marco Pelleriti e Gabriele Librizzi.

Campionato Under 17 Serie C- Stagione sportiva 2020/21

Girone 7 – Decima giornata

Domenica 20 giugno – Stadio “Tenente Ambrosini” – Venticano (Avellino)

Avellino-Catania 3-0

Reti: pt 2° Musto, 6° Buonocore; st 3° Targnale su rigore.

Avellino – Paparella; Rekik (1°st Galluccio), De Santis (1°st Sasso), De Simone, Colurgiello (30°st Di Martino), Festa, Musto (20°st Palma), Targnale (17°st Di Zazzo), Buonocore (1°st Peluso), De Maio, Panico (17°st Aiello). A disposizione: Brodella; Robustelli. Allenatore: Filarmonico.

Catania – Passanisi (43°st Romeo); Sclafani (14°st D’Amore), Papa, Cannavò, Nardo, Magrì (14°st Pelleriti), De Luca (14°st A.Guerriero), Di Pietro, Napolitano (43°st M.Guerriero), Rogazione (25°st Librizzi), Pisasale (25°st Forti). Allenatore: Russo.

Arbitro: Bruno Rossomando (Salerno).

Assistenti: Vincenzo Ferrara (Castellammare di Stabia) e Giuseppe Orazio (Frattamaggiore).

Ammoniti: Di Zazzo (A); Magrì (C).

Recupero: pt 0’; st 3’.

