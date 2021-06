ISCRIZIONE: spiragli di luce per il Catania?

Dopo avere registrato le parole ottimistiche del sindaco di Catania e dell’avvocato Giovanni Ferraù, vedremo se i fatti gli daranno ragione. Oggi, lunedì 28 giugno, scade il termine per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Determinante si rivelerà la ricapitalizzazione che Sigi deve assicurare raggiungendo la cifra necessaria. Non più 800mila euro, ma molto meno. In questo senso va sottolineato il contributo offerto dai tifosi attraverso la raccolta fondi che dovrebbe portare il totale dell’importo raggiunto a meno di 150mila euro. Niente male se si considera il pochissimo tempo a disposizione. A questo si aggiunge il sostegno degli sponsor, vedi Bacco Srl che ha anticipato il pagamento della sponsorizzazione. C’è tempo fino alle 23.59, sembra che il Catania riuscirà ad iscriversi ma meglio essere prudenti ed aspettare.

