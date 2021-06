LA SICILIA – Prime cento adesioni, l’Enna invita gli altri club

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Salviamo il Catania”. La richiesta di sostegno economico lanciata da Sigi per favorire l’iscrizione del Catania al prossimo campionato ha raccolto le prime cento adesioni. L’Enna Calcio ha comunicato, ieri, di avere eseguito un bonifico per venire in soccorso di un “patrimonio sportivo dei siciliani”, chiedendo il supporto degli altri club. L’avv. Giovanni Ferraù lo ritiene “un gesto che ci lusinga davvero”. Qualcun altro ha risposto, per esempio il dirigente del Papiro Fiumefreddo di volley, Giuseppe Nucifora, ha dato un contributo personale. Qualcosa si è mosso, al di là delle critiche. Nei prossimi giorni la società si è impegnata a rendicontare la tifoseria e la città su numero di adesioni e versamenti.

