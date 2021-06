LA SICILIA – Prima scadenza rispettata, c’è ottimismo. Incontro con due delegazioni di gruppi stranieri

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ieri il presidente della Sigi Giovanni Ferraù, con i componenti del club, ha rispettato l’appuntamento di fine mese fornendo alla Covisoc la situazione patrimoniale intermedia della società. Un passo dovuto, formalizzato senza intoppi, già trapelato in mattinata. Il Catania, se tutti i documenti – come pare – sono a posto, non dovrebbe rischiare punti di penalità. Nelle prossime ore due delegazioni che rappresentano due gruppi stranieri varcheranno i cancelli di Torre del Grifo per incontrare i dirigenti della Sigi. C’è ottimismo, che nella fase di grande lavoro per far quadrare i conti non guasta.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***