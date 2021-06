LA SICILIA: Sigi, appello ai tifosi per salvare il Catania. Anche Wizz Air si è tirata indietro

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Da “Ci iscriviamo di sicuro” a “Non abbiamo soldi a sufficienza”. Che è successo negli ultimi giorni in casa Sigi? Un gruppo straniero che aveva praticamente detto di sì, alla fine si è tirato indietro. Chiedeva il Catania gratis ma non voleva accollarsi i debiti. Facile, grottesco. La compagnia unghese (Wizz Air, ndr) aveva detto sì, ma ieri si è tirata indietro. Altri imprenditori etnei non se la sentono di rischiare immettendo denari in un club che traballa. I debiti, pur spalmati negli anni, pesano tantissimo. I silenzi prolungati dell’Agenzia delle Entrate sono premonitori di cattive notizie. Ci sono i creditori pronti a rivendicare i loro diritti. Domani alle 10 in sala congressi saranno spiegati i dettagli di un momento terribile che mette in dubbio la storia del Calcio Catania. Lanciato l’appello ai tifosi per salvare il Catania dopo avere ricevuto le ultime porte in faccia che sembravano affari praticamente fatti.

