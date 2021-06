MERCATO: Lescano si trasferisce in Liguria, lo scorso anno piaceva tanto al Catania

Ex obiettivo di mercato rossazzurro, Facundo Lescano ha trovato nuova sistemazione. Reduce da una positiva stagione sul piano personale alla Sambenedettese con 12 reti all’attivo, l’attaccante ripartirà dalla Virtus Entella, fresca di retrocessione in Serie C. Contratto pluriennale sottoscritto da Lescano che, la scorsa estate, piaceva e non poco al Catania. L’allora tecnico rossazzurro Giuseppe Raffaele sarebbe stato ben lieto di accogliere l’argentino dopo averlo allenato a Potenza, ma non si raggiunse l’accordo e così il diretto interessato, svincolatosi dalla Sicula Leonzio, passò alla Sambenedettese.

