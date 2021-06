MERCATO: Manneh, spunta anche il Perugia

Si è parlato tanto in queste settimane di un probabile trasferimento di Kalifa Manneh alla Salernitana, club che potrebbe successivamente girarlo in prestito in Serie B. E’ stato fatto anche il nome del Pordenone che, nei mesi scorsi, ha prelevato proprio dal Catania Kevin Biondi. Negli ultimi giorni è emerso inoltre l’interessamento del Perugia, fresco di promozione nel campionato cadetto. Secondo quanto riporta TifoGrifo, in Umbria Manneh potrebbe ricoprire il ruolo di esterno sinistro in un centrocampo a cinque. Il suo contratto con il club etneo scadrà al termine del corrente mese e non sarà rinnovato.

