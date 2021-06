MERCATO: Reginaldo, rebus sul futuro del brasiliano

Tra le principali delusioni della stagione 20/21 un posto d’onore lo merita Reginaldo. Nonostante le lusinghiere statistiche legate ai precedenti campionati di Serie C, le tante incognite riguardanti l’età e le condizioni fisiche hanno fatto storcere il naso alla tifoseria riguardo all’approdo dell’attaccante trentasettenne ai piedi del vulcano. Tra acciacchi fisici ed il Covid spesso e volentieri è apparso fuori forma e lontano dal calciatore decisivo ammirato con le casacche di Paganese, Trapani, Monza e Reggina. L’unico guizzo di tutta la prima parte di stagione è stato il pregevole assist smarcante per Nana Welbeck in occasione della gara casalinga contro la Vibonese.

Diverse prestazioni sottotono hanno portato la dirigenza etnea a valutarne la cessione durante la sessione invernale di calciomercato, salvo poi confermarlo in organico visti anche i progressi evidenziati dopo l’incontro con il Monopoli. Proprio al cospetto dei biancoverdi è arrivata la prima gioia in maglia rossazzurra grazie ad un pregevole esterno destro al volo da distanza ravvicinata che si è insaccato a fil di palo. Il gol realizzato nella prima gara di ritorno è stato dunque un vero e proprio spartiacque, con il brasiliano che è migliorato nettamente nella seconda parte del torneo. Nel complesso però il bottino totale di reti ed assist è stato molto deficitario (2 gol ed 1 assist in 28 presenze).

Specie con la cura Baldini, le prestazioni offerte sul rettangolo verde gli hanno permesso di riconquistare la fiducia dello staff societario, riscattando almeno parzialmente la fase iniziale. In tal senso risulta abbastanza emblematico il fatto che abbia disputato da titolare quattro delle ultime cinque gare stagionali. Adesso in prossimità dell’inizio della nuova annata agonistica, iscrizione permettendo, la dirigenza etnea avrà l’arduo compito di deciderne il futuro, rimanendo in bilico tra il rinnovamento della fiducia e la possibilità di svecchiare la rosa, liberandosi anche di un ingaggio importante.

