MERCATO: Sarao e Dall’Oglio, in standby il prolungamento contrattuale

Entrambi legati contrattualmente al Catania fino a giugno 2022, Manuel Sarao e Jacopo Dall’Oglio attendono di conoscere i risvolti societari. Loro, come tutti gli altri tesserati, aspettano di sapere innanzitutto se l’Elefante parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Abbiamo citato in particolare i nomi di Sarao e Dall’Oglio poichè hanno già dato la loro disponibilità non soltanto a proseguire il rapporto con il club, ma anche a prolungarlo di almeno un altro anno. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com sono pronti a sedersi a tavolino per discutere di questa possibilità, ma è bene ribadire la necessità di comprendere fino in fondo quali siano i progetti presenti e futuri del Catania. Intanto non mancano le società alla finestra, soprattutto nel caso di Sarao.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***