MERCATO SERIE C: il Bari ripartirà da Antenucci, Nunzella piace al Taranto

Continuano sondaggi e rumors relativi ai club del girone C di Serie C. Tante richieste in Lega Pro per la punta Emanuele Santaniello che, però, ha fatto sapere che vorrebbe restare ad Avellino. Idem il difensore Simone Ciancio. Rinnovo contrattuale per l’estremo difensore della Paganese Paolo Baiocco. Colpo Leonardo Perez per il reparto offensivo della Virtus Francavilla. Si tratta di un ritorno dopo l’amara esperienza di Arezzo. I pugliesi definiscono anche l’ingaggio dell’ex attaccante del Bitonto Cosimo Santo Patierno. Mister Gaetano Auteri vorrebbe portare con sè a Pescara Carlo De Risio (fonte tuttoc.com), dopo averlo allenato a Catanzaro e Bari.

Il Catanzaro sceglierà il nuovo D.S. tra Alfio Pelliccioni, Matteo Lauriola e Ivano Pastore (fonte tuttoc.com). La Turris valuta il profilo del laterale sinistro Lorenzo Valeau, che ha indossato negli ultimi anni le casacche di Catania, Imolese, Casertana e Fano (fonte tuttoturris.com). Il Bari, che ha formalizzato l’ingaggio del tecnico Michele Mignani, ripartirà dal bomber Mirco Antenucci. Prime mosse del Taranto, fresco di promozione in C: piace il terzino Leonardo Nunzella (fonte tuttocalciopuglia.com). Riccardo Idda primo nome per la difesa dell’Avellino (fonte tifocosenza.it).

