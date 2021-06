MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

I movimenti di mercato delle società del girone C di Serie C in queste ore. Il Bari rende noto di aver trovato l’accordo con l’Ascoli per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del terzino classe ’90 Tommaso D’Orazio. Il calciatore scuola Atalanta Riccardo Burgio verso la Virtus Francavilla in prestito (fonte tuttocalciopuglia.com). I giocatori della Sambenedettese Nicolò Fazzi e Davide Di Pasquale nel mirino dell’Avellino (fonte Il Mattino). L’ambizioso Ancona-Matelica prepara il colpo in attacco. Secondo quanto riportato da iamcalcio.it, il club marchigiano sarebbe ad un passo dall’accordo con Filippo Berardi, esterno offensivo classe ’97 della Vibonese.

Secondo quanto riferito dal Messaggero, il Monterosi sarebbe interessato a due giocatori del Cesena: il centrocampista Davide Petermann, romano classe ’94, e l’esperto difensore Luca Ricci. Proseguirà al Catanzaro la carriera di Alberto Tentardini, difensore classe ’96 in scadenza col Teramo (fonte tuttoc.com). Rientrato alla Fiorentina dopo i mesi in prestito all’Albinoleffe, Mattia Trovato è stato sondato anche dal Palermo (fonte tuttoc.com). Stando a quanto riporta tuttopotenza.com, il Potenza guarderebbe all’Alessandria puntando al difensore Matteo Rubin.

Maxime Giron, difensore francese nella passata stagione al Bisceglie, giocherà il prossimo campionato con la maglia del Palermo. Secondo youtvrs.it, il difensore centrale Dario D’Ambrosio sarebbe uno dei nomi per la difesa della Juve Stabia. Il Cosenza sfida il Crotone valutando il profilo di Gabriele Germinio, giovane centrale difensivo reduce da una buona stagione a Foggia (fonte tuttocalciopuglia.com). Tanti club, infine, sulle tracce del centrocampista offensivo in forza al Teramo Francesco Bombagi: nel girone C pressing di Catanzaro, Avellino e Palermo.

