MERCATO SERIE C: i movimenti delle ultime ore nel girone C (21 giugno)

Seguiamo i movimenti di calciomercato delle ultime ore relativamente ai club del girone C di Serie C. Il Catanzaro, che ha ufficializzato l’ingaggio del Direttore Sportivo Alfio Pelliccioni, sonda il terreno per il laterale sinistro ex Catania Lorenzo Valeau di proprietà della Roma e che si appresta a lasciare Fano (fonte tuttoc.com). L’attaccante Andrea Saraniti in uscita da Palermo: Vibonese, Modena e foggia tra i club interessati (fonte La Gazzetta dello Sport).

L’ex centrocampista rossazzurro Daniele Sciaudone potrebbe lasciare Cosenza e ritrovare Piero Braglia ad Avellino (fonte anteprima24.it). Il neo promosso Taranto sulle tracce dell’esperto difensore Michele Murolo (fonte blunote.it) e dell’attaccante della Ternana Giuseppe Torromino (fonte tuttoc.com). Ascoli, SPAL, Chievo e Cremonese in concorrenza per il promettente centrocampista della Virtus Francavilla Manuele Castorani (fonte tuttomercatoweb.com).

Dopo la stagione in Serie D con la maglia del Nardò, l’estremo difensore Joakim Milli sempre più vicino al Francavilla (fonte tuttocalciopuglia.com). Il Foggia riparte in panchina da Zdenek Zeman ma potrebbe perdere il valido dirigente Ninni Corda, per lui ipotesi Padova (fonte tuttoc.com). In scadenza di contratto con il Teramo, l’ex Catania Francesco Bombagi piace all’Avellino (fonte ottopagine.it).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***