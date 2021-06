MERCATO: Volpe, forte pressing della Viterbese

Viterbese pronta a dare fiducia a Michele Volpe, attaccante che ha già militato in gialloblu andando in doppia cifra nella stagione 2019/20. Reduce da un anno complicatissimo a causa dei continui problemi fisici non riuscendo a lasciare traccia di sè a Catania, terminato il prestito il calciatore di proprietà del Frosinone si appresta a fare ritorno in quel di Viterbo. Contatti intensificati e affare che potrebbe concludersi entro la prossima settimana, secondo quanto assicurano i colleghi di tuttomercatoweb.com.

