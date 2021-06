PANCHINE SERIE C: Auteri-Pescara, ci siamo?

Non sappiamo se il Pescara verrà inserito nel girone C di Serie C 2021/22. Intanto però la società abruzzese riparte in panchina da un allenatore esperto proveniente proprio dal raggruppamento meridionale: Gaetano Auteri. Una volta risolto il contratto con il Bari, l’allenatore di Floridia sposerà il progetto biancazzurro. La Juve Stabia, invece, dopo avere appreso del rifiuto di Silvio Baldini potrebbe virare sull’ex Casertana Ciro Ginestra per la sostituzione di Pasquale Padalino. C’è già stato un incontro tra le parti, secondo quanto informano i colleghi di tuttoc.com.

