PANCHINE SERIE C: Trocini-Cosenza, battuta d’arresto. Bari, si cerca il sostituto di Auteri

Continuano i movimenti relativi alle panchine del girone C di Serie C. A Cosenza sembrava fatta per l’ingaggio di Bruno Trocini, invece al momento non si segnalano passi avanti e, anzi, emergono altre indiscrezioni come quella di un presunto ritorno di fiamma per Piero Braglia, attuale allenatore dell’Avellino (fonte tifocosenza.it). Il Palermo ha rinnovato l’accordo con Giacomo Filippi, mentre a Monopoli c’è aria di addio per Giuseppe Scienza: Maurizio Domizzi tra i papabili per la sostituzione (fonte tuttocalciopuglia.com). Il Teramo valuta Luca Tiozzo dopo avere salutato Massimo Paci, neo tecnico del Pordenone (fonte tuttoc.com). Gaetano Fontana in corsa per la panchina della Vibonese. Il Bari, infine, ha in mente l’identikit per il post-Auteri, svelata dal nuovo Direttore Sportivo Ciro Polito: un profilo giovane, che abbia idee ed una struttura di gioco ben consolidata. In questo senso Michele Mignani sembra in pole (fonte tuttobari.com).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***