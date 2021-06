PANCHINE: Silvio Baldini avversario del Catania? Sirene dalla B per Calabro

Il Teramo perde Massimo Paci. L’allenatore desiderava misurare le proprie ambizioni in una realtà di categoria superiore ed ha formalizzato l’intesa con il Pordenone in cui milita il catanese Kevin Biondi, fresco di permanenza in Serie B. Potenza, Palermo e Monopoli dovrebbero confermare i rispettivi tecnici, Fabio Gallo, Giacomo Filippi e Giuseppe Scienza, mentre per Antonio Calabro – secondo quanto informa tuttoc.com – si registrano le sirene del Chievo Verona dopo l’amara eliminazione dai playoff del Catanzaro ad opera dell’Albinoleffe. Potrebbe allenare nel girone C di Lega Pro l’ex rossazzurro Silvio Baldini, da giorni in trattativa con la Juve Stabia, che saluta Pasquale Padalino nonostante l’ottima seconda parte di campionato. Numerosi i candidati ad allenare il Pescara, nelle ultime ore il nome più caldo è quello di Gaetano Auteri, che si appresta a lasciare Bari.

