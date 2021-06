PERINETTI: “Il girone C è una Serie B senza Nord…”

L’esperto dirigente sportivo Giorgio Perinetti è intervenuto in diretta nel corso di ‘Stadio Aperto’, trasmissione di TMW Radio. Queste le sue parole a proposito del prossimo girone C di Serie C:

“Il girone C di Serie C sembra un campionato di B, manca giusto qualche squadra del Nord. Ci sono delle piazze fantastiche. Un torneo che si preannuncia appassionante anche perchè è ritornata la vera essenza del calcio, sua maestà il pubblico. Il calcio sta ritrovando la gente e questa è la parte più importante. Ci sono tante piazze nel girone C che sull’entusiasmo, la passione, il calore del pubblico hanno sempre fondato la loro essenza. Sarà un campionato straordinario perchè molti club hanno la voglia di tornare in alto. Il prossimo girone C è tutto da seguire, ricco di storia, tradizione e derby”.

