DI PIAZZA: esperienza catanese conclusa, adesso quale futuro per il bomber palermitano?

Tra coloro che non hanno reso al massimo delle loro possibilità nella stagione appena trascorsa annoveriamo anche Matteo Di Piazza. Il bomber di Partinico è ritornato alle pendici dell’Etna durante la sessione invernale di calciomercato (in prestito secco dal Catanzaro) portando con sé grandi motivazioni ed aspettative, nonché la volontà di portare l’Elefante in Serie B. D’altronde l’attaccante palermitano di promozioni se ne intende, avendo contribuito a suon di reti e buone prestazioni al salto di categoria di Foggia e Lecce, ma purtroppo con il club di Via Magenta questa gioia non è arrivata. Il numero 33 è incappato in una stagione costellata da poche soddisfazioni personali (appena 4 reti ed 1 assist in 15 presenze), problemi fisici e prestazioni altalenanti.

Arrivato dietro esplicita richiesta di mister Raffaele, si è rivelato determinante per le sorti dell’Elefante già durante la sua prima gara contro il Monopoli ribaltando, con 1 gol ed 1 assist, l’iniziale vantaggio dei biancoverdi. Tuttavia, dopo essere stato eletto “man of the match” al cospetto dei pugliesi, ha inanellato una serie di performance non all’altezza con errori in fase di finalizzazione (vedi i clamorosi gol sbagliati contro Juve Stabia e Ternana) che hanno inficiato il risultato finale. La seconda rete stagionale in maglia rossazzurra è arrivata solamente il 7 Marzo (sette gare dopo la prima) nella vittoriosa trasferta di Bisceglie.

Nel mezzo ci sono state varie partite disputate al di sotto delle proprie potenzialità (Bari, Paganese e Palermo su tutte). L’ultima soddisfazione del campionato 20/21 è arrivata durante la gestione Baldini con una doppietta alla quart’ultima giornata contro il Potenza che si è rivelata decisiva nel 5-2 finale. Adesso che la stagione è terminata, il calciatore siciliano tornerà nuovamente al Catanzaro senza però conoscere ancora con esattezza quale sarà il suo prossimo futuro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***