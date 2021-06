PLAYOFF: da Vicente a Curiale, gli altri ex rossazzurri che salutano la competizione

Quattro squadre sono rimaste in corsa per la vittoria dei playoff. Solamente una di queste staccherà il pass per la Serie B. Vari ex rossazzurri sognano la promozione. Alla luce dei risultati valevoli per il Secondo Turno Nazionale, salutano la competizione il Renate di Bruno Vicente, la Feralpisalò di Fabio Scarsella, Luca Liverani e Loris Bacchetti, il Catanzaro di Davis Curiale e dei cursori di fascia Desiderio Garufo e Antonio Porcino.

Puntano ancora al grande salto invece l’Alessandria di Matteo Pisseri, l’Albinoleffe di Gael Genevier, il Padova di Francesco Nicastro, Carlo Pelagatti, Adriano Zancopè (preparatore dei portieri) e Giuseppe Russo (assistente tecnico di Andrea Mandorlini), l’Avellino di mister Piero Braglia (calciatore rossazzurro negli anni ’80), Riccardo Maniero, Joel Baraye, Giuseppe Carriero, Simone Ciancio e Mirko Miceli.

