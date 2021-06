SEQUESTRO CONSERVATIVO: udienza fissata per il 5 luglio

A proposito della notifica del ricorso cautelare avente ad oggetto la richiesta di sequestro conservativo fino a 3 milioni di euro nei confronti del Calcio Catania S.p.A., e per importi più bassi, compresi tra 500 mila e 2 milioni e mezzo di euro, nei confronti degli amministratori che si sono succeduti nel tempo, la richiesta depositata al Tribunale civile di Catania, proviene dalla Curatela Fallimentare della Catania Servizi Srl. Secondo quanto riporta repubblica.it, la Curatela rileverebbe condotte di mala gestio nel corso della gestione della Calcio Catania Servizi fallita lo scorso settembre. Il Giudice monocratico designato dal tribunale etneo, Dott.ssa Lidia Greco, non ha accolto la richiesta della Curatela di concessione, inaudita altera parte, del sequestro conservativo, fissando per il prossimo 5 Luglio l’udienza di comparizione, per la valutazione, nel contraddittorio tra le parti, delle contrapposte tesi difensive.

