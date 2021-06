SERIE C: il girone C accoglie Taranto e Campobasso. ACR Messina-FC Messina, chi la spunterà?

Giornata di festa, ieri, per Taranto e Campobasso che tornano in Serie C. Il Taranto ha dovuto sudare fino all’ultima giornata per vincere il girone H e avere la meglio nel testa a testa con il Picerno. Nel 2016/17 fu l’ultima apparizione dei tarantini nel calcio professionistico. Il Campobasso ha vinto, invece, il girone F chiudendo la cavalcata con la vittoria per 2-1 a Rieti. I molisani, di proprietà della società italoamericana North Sixth Group, sono diventati famosi anche oltreoceano grazie alla serie tv “Underdogs” a loro dedicata e trasmessa dalla Italian Football Tv (IFTV). In migliaia lungo le strade della città per festeggiare una promozione diretta tra i Pro che mancava da 21 anni.

Il gruppo Sud del prossimo campionato di C accoglie, dunque, Taranto e Campobasso rendendo ancora più affascinante il torneo. Adesso si attende chi tra ACR Messina ed FC Messina vincerà il girone I di Serie C. I primi potevano archiviare la pratica promozione già in questo turno, ma hanno pareggiato per 1-1 in casa del Licata. L’FC Messina ha così guadagnato due punti, grazie alla vittoria contro il Castrovillari, e resta ancora in corsa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***