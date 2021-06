SERIE C: iscrizione, il Teramo presenta i documenti. Si attende il Catania

Ultimo giorno per la presentazione della domanda d’iscrizione al campionato di Serie C 2021/22. Lo scenario non dovrebbe presentare stravolgimenti. Era traballante la situazione del Teramo, ma il club abruzzese ha fatto sapere in queste ore di avere depositato, presso la sede della Lega Pro a Firenze, la fideiussione richiesta e tutta la documentazione associata, avendo già provveduto nei giorni scorsi al pagamento degli emolumenti necessari. Sembrerebbe tutto ok anche per il Novara. Casertana e Paganese dovrebbero risolvere alcuni problemi legati alla ristrutturazione del debito con l’Agenzia delle Entrate, si va verso la regolare iscrizione delle due squadre. Rischia di saltare il Gozzano mentre c’è attesa per il Catania, che dovrebbe presentare la documentazione in serata.

