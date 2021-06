SERIE C: torna nel girone C Mignani, eliminò il Catania dai playoff nel 2018

L’anno 2018 viene ricordato con grande amarezza dal Catania e dai suoi tifosi. Sì, perchè allora i rossazzurri furono davvero ad un passo dal raggiungere la finale playoff di Serie C contro il Cosenza a Pescara. Fatale si rivelò la lotteria dei calci di rigore in un “Massimino” gremito al cospetto della Robur Siena. Boccone amarissimo da digerire per la squadra allora guidata da Cristiano Lucarelli. Fecero festa, invece, i bianconeri che però fallirono l’appuntamento successivo perdendo la finalissima. A sedere sulla panchina senese era Michele Mignani, qualche giorno fa ufficializzato dal Bari per la sostituzione di Gaetano Auteri. Mignani fu molto critico nel giorno dei festeggiamenti del Catania per il ripescaggio rossazzurro in Serie B che sembrava cosa fatta: “Ancora non abbiamo certezze sulla categoria di militanza, continuiamo ad attendere. Questo non è normale, come è anormale che stia festeggiando una squadra che noi abbiamo battuto sul campo”. Il resto è storia nota, con un ripescaggio in realtà mai concretizzatosi ed il Catania che adesso rischia di sprofondare.

