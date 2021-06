SETTORE GIOVANILE: Primavera e Under 17 a gonfie vele, il Catania raccoglie i frutti del lavoro

I risultati conseguiti dal settore giovanile rappresentano la lieta nota del progetto tecnico del Catania. Il percorso stagionale della Primavera sta per volgere al termine (ultimo appuntamento sabato prossimo a Bisceglie) e il bilancio è positivo per i ragazzi allenati da Giovanni Marchese.

Chiusa la parabola da calciatore, l’ex terzino sinistro si è subito immerso con la solita abnegazione e professionalità in un ruolo impegnativo ma allo stesso tempo affascinante. Al di là dei risultati maturati sul campo, Marchese nelle vesti di allenatore ha lavorato con profitto alla crescita umana e sportiva di un gruppo di ragazzi che ha dato prova di saper giocare a calcio e sviluppare una maturità agonistica degna di nota.

Dello stesso tenore è stato il percorso stagionale dell’Under 17 allenata da Orazio Russo, che ha conquistato con due giornate d’anticipo l’accesso ai Quarti di finale del campionato di pertinenza superando a pieni voti la prima fase della manifestazione. I giovani rossazzurri hanno dominato la scena in un girone comprendente quattro formazioni campane: Avellino, Cavese, Juve Stabia e Paganese.

A risaltare sin qui sono state soprattutto le prestazioni della retroguardia guidata da Davide Caramanno, capitano di una squadra solida e imperforabile come dimostra l’eccellente score di due reti subite nell’arco della prima fase. I meriti sono da condividere tra tutti i giovani protagonisti in campo, tra cui il portiere Francesco Borriello che ha già ricevuto due convocazioni in prima squadra da mister Francesco Baldini in occasione delle gare interne con Potenza e Casertana, respirando dalla panchina l’atmosfera e le sensazioni del calcio professionistico.

