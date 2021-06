SILVESTRI: il Catania che verrà non può prescindere dal suo capitano

In questi sei infausti anni di militanza in terza serie, dalle pendici dell’Etna sono transitati numerosissimi centrali (da Aya a Bogdan passando per Bergamelli, Drausio, Blondett, ecc.) ma pochissimi tra loro sono riusciti davvero a lasciare il segno ed entrare nel cuore della tifoseria, per costanza di rendimento, senso di responsabilità, attaccamento alla maglia e qualità, come Tommaso Silvestri.

L’ex primavera della Juventus è approdato nella sponda orientale della Sicilia dopo l’ottima stagione 17/18 vissuta a Trapani (32 presenze, 6 reti ed 1 assist) e sin da subito è riuscito a dimostrare tutte le proprie doti tecniche, fisiche ed umane; già durante la sua prima annata in rossazzurro il ventinovenne calciatore veneto è diventato un titolare inamovibile, disputando in tutto 37 partite accompagnate da 2 gol ed altrettanti assist. Anche nel campionato 19/20 il nativo di Dolo ha confermato quanto di buono mostrato in precedenza, rivelandosi altrettanto fondamentale per le sorti della compagine etnea. Il difensore rossazzurro ha guidato con sicurezza e decisione l’intero reparto arretrato, firmando 1 rete e 2 assist.

Durante il campionato appena trascorso Silvestri ha mantenuto elevato il proprio standard di rendimento dimostrandosi un professionista serio ed esemplare, in grado di adattarsi con estrema efficacia sia all’alternanza di moduli che ai diversi compagni di reparto. Inoltre ha rivelato buone doti di leadership indossando con grande rispetto ed orgoglio la fascia di capitano. La volontà espressa da Silvestri è quella di dare continuità al progetto nonostante i primi rumors di mercato. Il Catania 2021/22 non potrà prescindere dal suo capitano.

