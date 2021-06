STAMPA EMILIANA: Carpi-Baldini, la situazione

Da giorni il Carpi prova a chiudere per il nuovo allenatore. “In lizza, da quanto trapelato, il terzetto composto da Francesco Baldini, Emiliano Bigica e Michele Marcolini, ma non è escluso che dal cilindro esca un quarto nome”. E’ quanto si legge su La Gazzetta di Modena, che parla anche di quotazioni “che sembrano in picchiata” per Bigica e Baldini, il quale “vuole attendere che si dipani la situazione del Catania”. Il profilo dell’attuale tecnico rossazzurro, dunque, continua ad essere accostato al Carpi, ma l’ex Trapani non ha ancora sciolto le riserve.

