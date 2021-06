STAMPA EMILIANA: Carpi, corsa alla panchina ristretta a tre tecnici. Resiste Baldini

Come riportato mercoledì, Francesco Baldini rappresenta uno dei profili tenuti in considerazione dal Carpi per la sostituzione di mister Sandro Pochesci. Dalla stampa emiliana, precisamente da Il Resto del Carlino, apprendiamo che dopo avere valutato numerosi papabili allenatori, la corsa alla panchina biancorossa si sarebbe ristretta a tre nomi: il già citato Baldini, Alberto Gilardino e Michele Marcolini, con la speranza di annunciare la scelta entro lunedì. A breve sono previsti incontri della dirigenza con i rispettivi allenatori. Ricordiamo che a Baldini farebbe piacere proseguire l’avventura sulla panchina del Catania ma, in attesa di ricevere comunicazioni ufficiali dal club, si guarda intorno.

