STAMPA EMILIANA: “Tacopina di ritorno a New York…”

Le recenti dichiarazioni di Dante Scibilia sembrano allontanare quasi definitivamente il Catania, ma l’ex dirigente del Venezia ha dato dieci giorni di tempo al club rossazzurro. Perchè proprio dieci giorni? A proposito della manifestazione d’interesse inviata alla SPAL, le ultime informazioni che giungono da Ferrara – precisamente dai colleghi de Il Resto del Carlino – evidenziano che l’avvocato italo-americano in questo momento non si trova nè a Ferrara, nè a Catania. Si legge che per motivi di lavoro “Tacopina si è spostato da Ferrara a Roma, dove domani salirà sull’aereo che lo riporterà a New York. Lascerà quindi l’Italia senza aver portato a termine la trattativa con la Spal e senza attendere gli sviluppi del nodo Catania? A quanto pare sì, anche se nessuno in questo momento è in grado di decifrare le strategie di Tacopina, che adesso sembra però preferire decisamente la pista biancazzurra rispetto a quella etnea”.

