STAMPA NAZIONALE – Criscitiello: “Da Catania a Taranto, sarà uno spettacolare girone C”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia e TuttoMercatoWeb.com, attraverso il proprio editoriale realizzato per il noto portale specializzato in tema di calcio e mercato, si è focalizzato sul ritorno in terza serie del Taranto: “Complimenti al Taranto che torna in serie C. Una piazza importante che riconquista il professionismo e per il seguito che Taranto ha, forse, anche la C va molto stretta. Vedere il Taranto in D era pura follia. Le città che vivono di calcio devono stare almeno in B ma servono società solide e competenti. Le favole delle piccole realtà sono belle ma il calcio italiano ha bisogno di città come Taranto più in alto possibile. Sarà uno straordinario girone C, in Lega Pro. Bari, Foggia, Taranto, Catania, Avellino, Palermo, Casertana, Catanzaro, Cosenza e chiediamo scusa alle altre che non abbiamo citato. Sarà uno spettacolo solo a leggere il calendario tra derby e big match”.

