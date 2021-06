STATISTICHE: Catania, mai un’età media di squadra così alta in sei anni di Lega Pro

Sei stagioni vissute amaramente dal Catania nell’inferno della Lega Pro. Se, come assicurano dalla Sigi, la società effettuerà l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, per il settimo anno di fila l’Elefante militerà in questa categoria. Mai, come nella stagione recentemente trascorsa, l’allestimento della rosa a disposizione del Catania ha registrato un’età media di squadra così elevata: 29.7, la più alta del girone C 2020/21. Nelle precedenti gestioni, invece, il Catania si è sempre mantenuto al di sotto dei 25 anni. Nelle annate 2015/16 e 2016/17, l’età media è stata di poco inferiore ai 24 anni. In vista della prossima stagione, uno degli obiettivi sarà quello di ringiovanire l’organico abbassando il dato attuale, determinato dalla presenza di diversi ultratrentenni in rosa.

